Die Ermittler wollen derzeit allerdings noch nicht bekannt geben, welche Wohnungen in welchen Straßen in Fellbach genau betroffen waren. Vor allem Schmuck und Bargeld wurden bei den Tätern gefunden.















Der Bericht vom großen Schlag gegen eine Einbrecherbande, den das Polizeipräsidium Reutlingen Ende der vergangenen Woche verkündet hat, dürfte von einigen Bewohnern in Fellbach aufmerksam registriert worden sein. Denn bei fünf der insgesamt mehr als 60 Einbrüchen seit Anfang Oktober hatten sich die Täter Objekte in Fellbach ausgesucht. Der Schwerpunkt der Einbrüche lag in den Landkreisen Reutlingen und Esslingen gelegen, dazu kamen noch Tübingen und Stuttgart.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren es in Fellbach „eine Handvoll Fälle“, erklärt Polizeisprecherin Andrea Kopp vom Präsidium Reutlingen auf Nachfrage. Allerdings schweigen die fünf Festgenommenen im Alter von 21 bis 34 Jahren. Aus ermittlungstaktischen Gründen will die Polizei derzeit die genauen Straßenzüge nicht bekannt geben. Im Archiv unserer Zeitung sind beispielsweise zwei Wohnungseinbrüche in der Meißnerstraße in Schmiden zu finden. Der Hergang passt zu den anderen Fällen. Die Täter drangen bevorzugt gewaltsam über Fenster oder Balkon- und Terrassentüren der im Hochparterre gelegenen Wohnungen ein und entwendeten Schmuck, Bargeld und auch Kleidung. Die Polizei hat bisher 180 Schmuckstücke und 65 000 Euro Bargeld bei den Verdächtigen gefunden. Bilder des sichergestellten Schmucks, der den jeweiligen Eigentümern noch zugeordnet werden muss, will die Polizei demnächst veröffentlichen.