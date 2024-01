Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung: Unbekannter besprüht Schulhaus in Esslingen

1 Die Polizei ermittelt nach der Sachbeschädigung. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/IMAGO/Marius Bulling

Zwischen Freitag und Montag hat ein Unbekannter in Esslingen ein Schulgebäude beschmiert. Dabei drang er offenbar durch ein unverschlossenes Fenster auch ins Innere ein.











Link kopiert

Die Polizei in Oberesslingen ermittelt seit dem vergangenen Wochenende wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung an einer Schule. Eine Sprecherin der Polizei beziffert den entstandenen Schaden mit 1500 Euro.

Demnach besprühte der Täter zwischen 14 Uhr am Freitag und 7.30 Uhr am Montag zunächst die Fensterfläche eines Nebengebäudes der Schule in der Banatstraße. Danach gelangte der Unbekannte über ein nicht verriegeltes Fenster ins Innere und brachte dort weitere Schmierereien an.