Polizei ermittelt in Nürtingen: Mehrere Einbrüche am Wochenende

1 Die Polizei ermittelt nach den Einbrüchen in Nürtingen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Marius Bulling

Am Wochenende sind Unbekannte in Nürtingen (Kreis Esslingen) in zwei Wohnhäuser eingebrochen. Die Einbrecher brachen jeweils eine Tür auf und durchwühlten die Wohnräume im Innern.











In Nürtingen (Kreis Esslingen) haben am vergangenen Wochenende Einbrecher zwei Wohnhäuser durchwühlt. Nach Angaben der Polizei ist in beiden Fällen noch nicht klar, ob etwas gestohlen wurde.

Zunächst brachen Unbekannte zwischen 18 Uhr am Freitag und 20 Uhr am Sonntag in der Straße Mösich über eine Terrassentür in ein Haus ein. Innen durchwühlten sie in allen Räumen Schränke und Schubladen. Am Samstag brachen zwischen 10 Uhr und 16 Uhr ebenfalls Unbekannte in ein weiteres Haus am Rand des Stadtteils Hardt ein. Auch in diesem Fall wurde die Einrichtung durchwühlt. In beiden Fällen sicherten Spezialisten Spuren, die Polizei ermittelt.