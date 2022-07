1 Der verletzte 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 19-Jähriger soll am Samstagabend in einer Unterführung in Deizisau (Kreis Esslingen) von mehreren Tätern getreten, geschlagen und mit einem Messer bedroht worden sein. Die Polizei ermittelt.















Link kopiert

Mehrere Angreifer sollen am Samstag gegen Mitternacht im Hölderlinweg in Deizisau einen 19-Jährigen attackiert haben, teilte die Polizei mit. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen lockten drei unbekannte Angreifer den 19-Jährigen in die Fußgängerunterführung unter der Altbacher Hochbrücke. Nach einem Streitgespräch sollen sie ihn geschlagen, getreten und ihm ein Messer an den Hals gehalten haben.

Teil der Tätergruppierung bereits identifiziert

Im Zuge der Auseinandersetzung solidarisierten sich zehn bis 15 Personen mit den drei Angreifern des 19-Jährigen. Im Anschluss flüchteten die Angreifer laut Polizei in Richtung Altbacher Hochbrücke. Der verletzte 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch Zeugenhinweise konnte laut Polizei ein Teil der Tätergruppe bereits identifiziert werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.