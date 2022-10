1 Der Unbekannte weigerte sich, eine Maske zu tragen. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein Busfahrer im Kreis Ludwigsburg ist nach einem Gerangel mit einem Fahrgast, der keine Maske tragen wollte, verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Fahrgast, der am Donnerstagabend am Bahnhof in Asperg einstieg, während der Fahrt keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, obwohl ihn der Fahrer mehrmals darauf hinwies. Stattdessen habe der junge Mann den Busfahrer beleidigt und bedroht.

Der Fahrer habe den Mann an der Haltestelle Stadtmitte schließlich zur Rede gestellt. Dabei sei der Fahrgast „in bedrohlicher Weise“ auf den 62-Jährigen zugegangen, teilte die Polizei mit. Der Busfahrer habe daraufhin zur Verteidigung einen Besen aus dem Bus zur Hand genommen. Laut einer Polizeisprecherin kam es zu einer Rangelei, wobei der Busfahrer stürzte und vermutlich mehrfach geschlagen wurde. Der mutmaßliche Täter sei in Richtung Königstraße geflüchtet, eine Fahndung blieb erfolglos.

Der Busfahrer beschreibt den Unbekannten wie folgt: Zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und mollig. Er soll ein südländisches Aussehen sowie schwarze, lockige Haare haben. Nun bittet der Polizeiposten Asperg unter der Telefonnummer 07141/150017-0 um Zeugenhinweise.