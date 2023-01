1 Schülerinnen und Schüler des Plochinger Gymnasiums verfolgen interessiert die Podiumsdiskussion im Plochinger Kino. Foto: /Karin Ait Atmane

Welche Formen des Protests sind in einer Demokratie erlaubt? Das Meinungsspektrum unter Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Plochingen ist breit.















Sind Proteste wie in Lützerath oder wie die der Bewegung Letzte Generation noch in Ordnung oder sogar politisch geboten? Über solche Themen wird am Plochinger Gymnasium diskutiert. Der Leistungskurs Gemeinschaftskunde 2 lud am Donnerstag die komplette Kursstufe zu einem Film mit anschließender Podiumsdiskussion ins Plochinger Kino ein.