1 Die drei jungen Podium-Musiker Isabelle Raphaelis, Robert Menczel und Josefa Schmidt (von links) genießen die Festival-Atmosphäre in Esslingen Foto: /Gaby Weiß

Es darf auch mal gefeiert werden – aber: „Jeder weiß, dass er beim Konzert auf den Punkt fit sein und abliefern muss.“ Drei junge Musiker berichten, wie für das Esslinger Podium-Festival binnen kurzer Zeit ein Ensemble zusammenwächst.















Link kopiert

Rund 80 junge Musikerinnen und Musiker sind zurzeit in Esslingen zu Gast und ermöglichen beim Podium-Festival neue und oft überraschende Perspektiven auf klassische Musik und zeitgenössische Kompositionen. Auf dem Programm stehen 27 Konzerte in elf Tagen. Was es für die Instrumentalisten bedeutet, sich in kurzer Zeit zu einem Ensemble oder Orchester zu formen und sich auf ungewöhnliche Spielorte und unkonventionelle Formate einzulassen, berichten drei von ihnen.