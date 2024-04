Podium Festival 2024: „Urknall“ in der Esslinger Stadtkirche

„Urknall“ in der Esslinger Stadtkirche

1 Die stimmungsvoll illuminierte Stadtkirche bot den passenden Rahmen für ein außergewöhnliches Konzert. Foto: Roberto Bulgrin

Bis 5. Mai präsentiert das Esslinger Podium Festival an unterschiedlichen Orten klassische Musik in innovativen Formaten. Und gleich der Auftakt in der Stadtkirche St. Dionys bescherte dem Publikum einen musikalischen „Urknall“.











Bis 5. Mai präsentieren der künstlerische Leiter Joosten Ellée und sein Team mehr als 20 aufwendig kuratierte Konzerte in unterschiedlichen Formaten. „Laut die Zukunft träumen“ heißt das Motto des Esslinger Podium-Festivals 2024. „Auch wenn die Flut globaler Krisen unaufhaltsam zu steigen scheint und die Wellen politischer Stürme über unseren Köpfen zusammenzuschlagen drohen, rennt Podium auch 2024 nicht davon“, versprechen die Veranstalter. „Wir kämpfen uns erneut in das Auge des Sturms und werden auch in diesem Jahr nicht aufhören, vor der düsteren Weltkulisse dieselbe anzusingen, ihr sehr laute und sehr leise Musik entgegen zu schmettern.