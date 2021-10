Plochinger Herbst Ein Stück Normalität kehrt zurück

Viele Attraktionen und Leckereien ziehen die Besucher der Veranstaltung in der Innenstadt in Massen an. Das tolle Herbstwetter lädt zum Flanieren über den Flohmarkt ein und verleitet manchen Besucher zur Schnäppchenjagd.