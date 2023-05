1 Häufiger als vorgesehen wird das Kinderhaus Bismarckstraße in den nächsten Monaten zwar ordentlich aufgeräumt, dafür aber kinderleer sein. Foto: Stadt Plochingen

Die durch die Stadt verkürzten Öffnungszeiten veranlassen den Elternbeirat des Plochinger Kinderhauses Bismarckstraße, einen offenen Brief zu schreiben.















Ein Thema kommt in der Bürgersprechstunde im Plochinger Rathaus an diesem Freitag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf die Agenda: die Reduzierung der Öffnungszeiten im Kinderhaus Bismarckstraße. Die Eltern und mithin der Elternbeirat der Einrichtung sind ebenso verärgert wie frustriert, was sich nicht zuletzt in einem offenen Brief zeigt, der in dieser Woche unter anderem an Bürgermeister Frank Buß und die Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen verschickt wurde.