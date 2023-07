1 Unmittelbar nachdem ein Auto in der Neckarstraße aufgebrochen wurde, konnte die Polizei einen 25-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein 25-Jähriger in Plochingen (Kreis Esslingen) offenbar ein Auto aufgebrochen und mehrere Wertgegenstände daraus gestohlen. Wenig später wurde er von der Polizei festgenommen, die Beute, einen Laptop, ein IPad und eine Kamera, trug er noch bei sich, teilte ein Sprecher am Mittag mit.

Der Diebstahl soll gegen 1 Uhr passiert sein. Direkt nachdem gemeldet worden war, dass in der Neckarstraße ein Auto aufgebrochen wurde, leitete die Polizei eine Fahndung ein und konnte den Tatverdächtigen unmittelbar danach – um 1.10 Uhr – festnehmen. Die sichergestellten Gegenstände wurde ihrem Eigentümer zurückgegeben. Am Dienstagvormittag wurde der 25-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt, ihn erwartet nun eine entsprechende Anzeige.