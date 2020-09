1 Mit einem spitzen Gegenstand machte sich der bislang unbekannte Täter an insgesamt zwölf Autos zu schaffen (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Angelika Warmuth

Ein unbekannter Täter hat gestern in Plochingen mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Plochingen - Ein unbekannter Täter hat am späten Freitagnachmittag in Plochingen mehrere Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Insgesamt zwölf Pkw sind in der Beethovenstraße und im Carl-Orff-Weg betroffen. Zwischen 16 Uhr und 17.20 Uhr zerkratzte der Täter die geparkten Fahrzeuge und verursachte einen Schaden, der laut Polizei deutlich über 10.000 Euro liegen dürfte. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07153 / 3070 bei den Beamten zu melden.