1 Die Polizei sucht den Unbekannten, der die Notbremse ohne Grund betätigt hat. Foto: dpa/Tom Weller

Ein Unbekannter hat am Freitagabend in der S 1 in Richtung Plochingen (Kreis Esslingen) offenbar grundlos die Notbremse gezogen. Anschließend verließ er den Zug. Die Polizei sucht Zeugen.















Die Bundespolizei sucht einen derzeit unbekannten Mann, der die Notbremse einer S-Bahn gezogen hat – „ohne einen entsprechenden Rechtfertigungsgrund“, heißt es im Polizeibericht. Wie die Beamten am Montag mitteilten, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Freitag im Bereich des Plochinger Bahnhofs. Der Unbekannte soll gegen 20.30 Uhr mit einem Zug der Linie S1 in Richtung Plochingen gefahren und dabei eingeschlafen sein. Während einer Rangierfahrt in der Abstellgruppe des Bahnhofs erwachte der Fahrgast dann wohl und betätigte die Notbremse mit dem Ziel, den Zug zu verlassen. Der Lokführer traf den Passagier nach dem Halt noch vor Ort an, der Unbekannte flüchtete jedoch vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Laut Polizei wird nun wegen des Verdachts des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen ermittelt.