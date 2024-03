Pläne in Esslingen: Fußgängerampel an der Hauptstraße in Zell soll verschwinden

Fußgängerampel an der Hauptstraße in Zell soll verschwinden

1 Die Hauptstraße im Stadtteil Zell soll saniert werden. In dem Zuge wird die Bushaltestelle „Alte Heusteige“ barrierefrei. Foto: Roberto Bulgrin

Mit der Sanierung der Hauptstraße im Esslinger Stadtteil Zell will die Stadt mehrere Verkehrsprobleme lösen. Dass auch eine Fußgängerampel abgebaut werden soll, stößt auf Kritik. Das sind die Gründe.











Die Hauptstraße in Zell ist marode. Nach der Sanierung eines ersten Abschnitts im vergangenen Herbst soll nun der zweite Teil folgen. Dabei will die Stadt nicht nur die Fahrbahndecke erneuern, sondern auch eine Lücke im Radwegenetz schließen. Zudem sind Verbesserungen für Fußgänger und Nutzer des Busverkehrs geplant. Das kommt an sich gut an – lediglich ein Vorhaben stößt auf Kritik.