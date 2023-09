1 Die ehemalige Weberei der Firma Heinrich Otto & Söhne mit ihrem markanten Sheddach ist seit 2001 durchgängig vermietet. Foto: Kerstin Dannath

Die HOS-Gruppe will ihr Areal in Köngen weiterentwickeln. Gewerbeflächen und Wohnhäuser könnten dort entstehen. Die alte Weberei mit dem charakteristischen Sheddach soll zunächst erhalten bleiben. Profitieren könnte auch die Feuerwehr.











Mit ihrem HOS-Areal Köngen am südlichen Ortsausgang wirft die Wendlinger Unternehmensgruppe ihr drittes am Neckar gelegenes Areal zwischen den beiden Orten zur Entwicklung ins Rennen. Entstehen soll auf dem rund 5,5 Hektar großen Gelände laut einem jüngst dem Köngener Gemeinderat präsentiertem Masterplan der HOS – die Abkürzung steht für Heinrich Otto & Söhne – ein gemischt genutztes, lebendiges Quartier an der Nahtstelle zwischen der Gemeinde Köngen und der Stadt Wendlingen.