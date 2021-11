3 G im Betrieb: Was gilt – und was nicht?

1 Die Regelung gilt bald für die gesamte deutsche Wirtschaft. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Zugang nur für geimpfte, genesene oder getestete Beschäftigte: Die künftige Ampelkoalition macht den Unternehmen im weiteren Pandemieverlauf konkrete Vorgaben – doch wichtige Details sind noch offen.















Stuttgart - Viele Irritationen löst die von SPD, Grünen und FDP geplante 3-G-Regelung am Arbeitsplatz aus. Weil in den Unternehmen noch etliche Unsicherheiten bezüglich der Umsetzung herrschen, appellieren die Unternehmer Baden-Württemberg (UBW) an den Gesetzgeber, offene Fragen „rechtssicher und für die Betriebe praktikabel zu beantworten“. Nur so lasse sich sicherstellen, dass die Regeln einen positiven Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten.