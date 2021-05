Pkw in Esslingen-Hegensberg entwendet

1 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: Polizei/Andrzej Rembowski

Im Esslinger Stadtteil Hegensberg ist in der Nacht auf Mittwoch ein hochwertiger BMW gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Esslingen - In der Nacht auf Mittwoch ist in der Oberesslinger Straße im Esslinger Stadtteil Hegensberg ein hochwertiger BMW X5 M entwendet worden. Der Besitzer hatte seinen Wagen laut Polizeiangaben um 17.30 Uhr abgestellt und gegen 9.30 Uhr den Diebstahl bemerkt. An dem fünf Jahre alten Auto im Wert von etwa 50.000 Euro waren die Kennzeichen ES-FS-575 angebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-0 um sachdienliche Hinweise.