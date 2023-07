5 Auf der Esslinger Burg kann nicht nur die Aussicht genossen, sondern auch Tischtennis gespielt werden. Foto: Robin Kern

Die warmen Sommertage und die frische Luft lädt dazu ein, die Aktivitäten nach draußen zu verlagern und unter der Woche vielleicht doch einmal auf den all abendlichen Serienmarathon zu verzichten. Also den Ping-Pong-Ball und die Schläger aus den Tiefen des Schrankes gekramt und ab ins Freie. Denn für Tischtennis-Begeisterte und diejenigen, die es werden wollen, gibt es im Landkreis eine Vielzahl an Möglichkeiten, aktiv zu werden und sich sportlich zu betätigen. Ob Profi oder Anfänger, Jung oder Alt – die grünen Oasen und Parks der Region bieten eine breite Auswahl an Tischtennisplatten.

Esslinger Flair auf der Burg Der Park bei der Esslinger Burg lädt nicht nur zum Verweilen oder Lesen eines guten Buches auf der Grünfläche ein – sondern bietet auch eine Vielzahl an Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten. In unmittelbarer Nähe des Spielplatzes befinden sich neben der Boule-Anlage und dem Sportplatz auch zwei Tischtennisplatten, die frei zugänglich sind. Der einfachste Weg die Ping-Pong-Tische in der Nähe des Schönenbergwegs in Esslingen zu erreichen, ist es, auf dem oben gelegenen Parkplatz zu parken und von dort aus den Weg nach unten zu laufen.

Schattiges Plätzchen in Deizisau Auch in der Nähe des Deizisauer Spielplatzes in der Mörikestraße 20 ist eine Tischtennisplatte zu finden. Geparkt werden kann seitlich in einer der umliegenden Seitenstraßen. Vor allem bei wärmeren Temperaturen bietet die Lage einen schattigen Platz, um eine Partie Ping Pong zu spielen. Wer danach eine Abkühlung benötigt, erreicht in ein paar Minuten zu Fuß auch das Deizisauer Freibad.

Abenteuerspielplatz Aichwald Neben Bolzplatz, Basketballkörben und einem Trampolin gibt es auf dem Abenteuerspielplatz in der Schillerstraße 28 im Aichwalder Stadtteil Schanbach eine Tischtennisplatte aus Beton mit Metallnetz, die schattig gelegen ist. Die Platte liegen am Rand, etwas weiter Weg vom Spielplatz, sodass Ruhe und Konzentration beim Ballwechsel gegeben sind.

Tischtennisplatten in Sirnau Wer in der Nähe des Esslinger Stadtteils Sirnau auf der Suche nach einem schnellen Tischtennis-Match ist, der wird in der Nähe des evangelischen Kindergartens Oberesslingen und des angliedernden Spielplatzes auf dem Bunker fündig. Hier befinden sich zwei Tischtennisplatten. Nach einer anstrengenden und hitzigen Tischtennispartie kann nebenan auf den Holzbänken eine Pause eingelegt werden.

Ruhiges Örtchen in Reichenbach Einen meist schattigen und ruhigen Tischtennisplatz bietet auch die Platte in Reichenbach, die sich in der Mitte des Weges zwischen dem Oskar-Voltz-Kindergarten und der Brühlhalle befindet. Nachteil: Da der Tisch an einem Abhang gelegen ist, kann es schon mal vorkommen, das der kleine Ball nach unten kullert.

Galgenbergpark in Nürtingen Neben der Skateranlage sowie einigen Fitnessgeräten können Besucherinnen und Besucher im Galgenbergpark in der Galgenbergstraße 19 in Nürtingen auch Tischtennis spielen. Im unteren Parkbereich auf Höhe des Hallenbads wurden im vergangenen Jahr zwei Bänke ohne Lehne abgebaut und eine dritte Bank versetzt. In dieser Nische steht die Tischtennisplatte. Wer spontan Bälle über die Platte jagen möchte, kann sich diese mitsamt den Schlägern im Café Heinrich ausleihen.