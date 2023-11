Personalplanung des VfB Stuttgart: Zahlt der VfB schon bald den Preis des Erfolgs?

1 Stehen beim VfB Stuttgart dank ihrer starken Leistungen im Fokus: Waldemar Anton, Serhou Guirassy und Chris Führich (von links) Foto: Baumann/Volker Müller

Beim VfB dreht sich viel um Serhou Guirassy, doch auch Waldemar Anton, Chris Führich und Enzo Millot haben sich in den Blickpunkt gespielt. Das weckt Begehrlichkeiten. Wir beleuchten die Hintergründe bei den Vertragsverhandlungen.











Link kopiert

Mit oder ohne Serhou Guirassy? Das ist die Frage beim VfB Stuttgart. Seit seiner Muskelverletzung im Oktober auch an diesem Samstag (18.30 Uhr) vor der Auswärtspartie bei Eintracht Frankfurt – aber ebenso über die nächste Transferperiode hinaus. Die sportliche Antwort ist klar. Denn sie lässt sich simpel in Zahlen bemessen. Mit seinen 15 Toren in neun Einsätzen ist der Stürmer der absolute Erfolgsgarant.