1 Das Kinderhaus Beethovenstraße wird vorerst nicht erweitert. Foto: /Karin Ait Atmane

Satte 8,5 Prozent mehr müssen Eltern in Plochingen von September an für die Kinderbetreuung bezahlen. Wenn sie denn einen Kita-Platz bekommen haben. Den Ausbau des Betreuungsangebots legt die Stadt wegen Personalmangels indes auf Eis.















Was nutzen neue Kitas, wenn kein Personal dafür da ist? Die Stadt Plochingen will erst die Situation in den bestehenden Betreuungseinrichtungen stabilisieren, bevor sie weitere plant. Drei neue Gruppen sind aber von September an ohnehin am Start. Zum einen ist vorgesehen, dass der städtische Waldkindergarten zum nächsten Kindergartenjahr eine weitere Gruppe eröffnet. Zum Zweiten hat sich für die Stadt die Möglichkeit ergeben, in der Hermannstraße Räume zu mieten, in dem Gebäude, das derzeit aus dem Nachlass des verstorbenen Geschäftsmannes Günter Pfisterer gebaut wird. Geplant ist dort laut Bürgermeister Frank Buß eine zweigruppige Einrichtung mit einer Krippe für zehn Kinder unter drei Jahren und eine Ganztagesgruppe für 18 Kinder ab drei Jahren. Die Betriebserlaubnis sei beantragt – das erforderliche Personal habe man jedoch „noch nicht ganz zusammen“, räumt Buß ein.