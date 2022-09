Linien in Stuttgart gestrichen

1 Der S-Bahn-Verkehr in Stuttgart soll stabiler werden, dafür streicht die Bahn AG den Verkehr auf Nebenstrecken komplett. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Krankenstand bei der Bahn ist hoch, sagt der S-Bahn-Chef. Drei Linien auf Nebenstrecken sollen bis zum 6. November nicht mehr bedient werden.















Link kopiert

Die Deutsche Bahn AG hat einen hohen Krankenstand und wird daher mehrere Strecken vom 26. September bis zum 6. November einstellen, das kündigte S-Bahn-Chef Dirk Rothenstein am Mittwoch vor dem Verkehrsausschuss des Verbands Region Stuttgart an. Nicht mehr bedient wird die Schusterbahn (RB 11) von Untertürkheim nach Kornwestheim. Alternativ sollen Fahrgäste die S-Bahnen der Linien 1, 4 und 5 nutzen und im Hauptbahnhof umsteigen. Auch die Teckbahn (RB 64) von Kirchheim nach Oberlenningen ist betroffen. Als Ersatz ist ein Busverkehr angekündigt, der die Linie 177 verstärken soll. Um 6.52 Uhr soll es ab Oberlenningen einen Zusatzbus geben. Auch die S 62 von Weil der Stadt nach Zuffenhausen fällt aus, hier soll auf die S 6 ausgewichen werden. Durch diese Maßnahmen soll auf der S 3 (Backnang–Vaihingen) vom 26. September an die Rückkehr zum 15-Minuten-Takt möglich sein. Es fahren aber nur Züge mit zwei, nicht mit drei Einheiten.