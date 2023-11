Pastorin Tabea Münz will in Plochingen neue Zielgruppen erreichen: Gottesdienst für Single-Mütter und ihre Kinder

Pastorin Tabea Münz will in Plochingen neue Zielgruppen erreichen

1 Tabea Münz will die Fühler in die Gesellschaft ausstrecken. Foto: /Karin Ait Atmane

Tabea Münz will als evangelisch-methodistische Pastorin neue Zielgruppen erreichen – zum Beispiel Alleinerziehende. Für diese Mütter gibt es am Sonntag, 3. Dezember, einen eigens organisierten Gottesdienst.











Die Pastorin tanzt mit Begeisterung Salsa. Sie trägt ein Tattoo auf ihrem linken Unterarm, und sie weiß, was es heißt, alleinerziehend und noch dazu berufstätig zu sein. Die „Single-Moms“ liegen Tabea Münz, der neuen Pastorin der evangelisch-methodistischen Gemeinde in Plochingen, ganz besonders am Herzen. Am kommenden Sonntag bietet sie den ersten „Gottesdienst für alleinerziehende Alltagskünstlerinnen“ an – natürlich mit Kinderbetreuung.