Partystimmung auf dem Frühlingsfest: Ausgelassene Stimmung bei der „Wasen Gaudi“ in der Almhütte

14 Organisator Florian Gaude (links) ließ es bei der „Wasen Gaudi“ in der Almhütte ordentlich krachen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Am Donnerstagabend haben es zahlreiche Feierwütige in der Almhütte auf dem Frühlingsfest krachen lassen. Dort fand die „Wasen Gaudi“ statt.











Das diesjährige Frühlingsfest befindet sich auf der Zielgeraden. Noch bis Sonntag können die Menschen auf dem Wasen den Trubel genießen. Am Vatertag zog es derweil einige Feierwütige in die Almhütte Royal, wo die „Wasen Gaudi“ ihr Comeback feierte.

„Die Wasen Gaudi ist ein einzigartiges Party-Highlight, das sich durch eine Atmosphäre der puren Freude und des gemeinsamen Feierns auszeichnet“, so Organisator Florian Gaude. Angekündigt war auch ein Trachtenquiz, viel Prominenz und weitere Specials. Und die Besucher der Almhütte ließen es am Donnerstagabend krachen.

In diesem Jahr sind rund 674 000 Menschen in der ersten Hälfte auf den Wasen gekommen, 2023 waren es 700 000. Die Veranstalter wissen dies so genau, weil an den Eingängen Kameras hängen und registrieren, wer aufs Gelände kommt und wer wieder geht. „Wir sind zufrieden, aber nicht euphorisch“, sagt Abteilungsleiter Marcus Christen. Von „besonderen Herausforderungen“ spricht in.Stuttgart-Chef Andreas Kroll. Schlechtes Wetter zum Start, Norovirus-Fälle, ein Mann mit Machete auf dem Gelände. Das Krisenmanagement ist aus Sicht der Veranstalter sehr gut gewesen. Am Sonntag endet die große Party auf dem Wasen.

Wir zeigen die Bilder von der „Wasen Gaudi" am Donnerstabend in der Almhütte Royal.