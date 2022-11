1 Die Erhöhung der Parkgebühren ist ein emotionales Thema. Foto: /Ines Rudel

Das jetzt geschnürte Sparpaket, das auch höhere Parkgebühren beinhaltet, ist erst der Anfang. Die künftigen Einschnitte dürften noch schmerzhafter werden, kommentiert unsere Autorin Melanie Braun.















Link kopiert

Dass die Erhöhung der Parkgebühren ein emotionales Thema werden würde, war abzusehen. Schließlich ist bekannt, dass vor allem die Vertreter des bürgerlichen Lagers in Esslingen den Autofahrern ungern mehr zumuten wollen, während Grüne, SPD und Linke genau dies mit Blick auf die anvisierte Verkehrswende favorisieren. Dass die Diskussion über die Erhöhung der Parkgebühren im Esslinger Verwaltungsausschuss aber gleich so heftig ausfiel, dürfte ein Vorgeschmack auf das sein, was in Zukunft noch kommen mag. Denn das jetzt geschnürte Sparpaket, zu dem auch die höheren Parkgebühren gehören, ist erst der Anfang. Das nächste Konsolidierungspaket ist schon längst in Vorbereitung, weitere werden wohl folgen. Und die Einschnitte werden schmerzhafter werden.