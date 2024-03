Parken in Esslingen: Wo man in der Esslinger City parken kann

1 Parken auf dem Esslinger Karstadt-Areal: Solange es genügend Parkplätze im Freien gibt, steuern weniger Autofahrer die Parkhäuser an. Foto: Roberto Bulgrin

Es gibt tausende Parkplätze in der Esslinger Innenstadt – allerdings nicht immer dort, wo sie am meisten nachgefragt sind. Vor allem die Parkhäuser in der City sind oftmals nicht ausgelastet.











Was das Parken angeht, ist Esslingen ein heißes Pflaster. Immer wieder wird hitzig darüber diskutiert, wo Parkplätze erhalten oder entfernt und wie sie bewirtschaftet werden sollen. Auch über die Höhe der Parktarife gibt es immer wieder heftige Auseinandersetzungen. Strittig ist das Thema nicht nur im Gemeinderat, sondern auch in der Bevölkerung und in der Geschäftswelt. Manch Händler befürchtet, dass mit dem Wegfall von Parkplätzen auch Kundschaft wegbricht. Ob es genügend Stellplätze in Esslingen gibt, will die Stadt nicht pauschal beantworten – klar ist aber, dass viele Parkhäuser oft nicht ausgelastet sind.