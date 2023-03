1 Seit Neustem können Parkscheine in Esslingen auch digital bezahlt werden. Foto: Roberto Bulgrin

Seit dem 1. März kann man die Parkgebühren für öffentliche Stellplätze in Esslingen auch digital bezahlen. Zur Verfügung stehen die Apps der Initiative „Smart Parking“.















Wer kein Kleingeld parat hat, hat beim Parken jetzt bessere Karten: Ab sofort können die Parkscheine für öffentliche Stellplätze in Esslingen auch digital bezahlt werden. Denn vom 1. März an stehen hier die Park-Apps der Initiative „Smart Parking“ zur Verfügung. Damit setzt die Stadt einen Beschluss des Gemeinderats um, dem einige Diskussionen vorausgegangen waren – unter anderem, weil die Stadt die Einführung von Park-Apps zunächst mit einer Erhöhung der Parkgebühren verknüpfen wollte.

Parkzeit wird minutengenau berechnet

Die Nutzerinnen und Nutzer der Park-Apps können sich künftig nicht nur den Weg zum Parkautomaten sparen, sondern sie profitieren nach Angaben der Stadt Esslingen auch von einer minutengenauen Abrechnung. Damit fielen nur für die tatsächliche Parkzeit Gebühren an. Darüber hinaus warne die App ihre Nutzer kurz vor dem Ablauf der Parkzeit – man laufe also weniger Gefahr, ein Verwarngeld wegen des Parkens ohne gültigen Parkschein zu kassieren. Zudem erhält, wer mit den Park-Apps bezahlt, eine Vergünstigung von rund zehn Prozent des Preises im Vergleich zum Kauf am Parkscheinautomaten. Gleichwohl sei das Bezahlen der Parkgebühren an den Automaten weiterhin möglich, betont die Stadt.

Die Initiative „Smart Parking“ ist ein Zusammenschluss verschiedener Anbieter elektronischer Zahlungssysteme für bargeldloses Parken. Konkret stehen in Esslingen somit nun die Park-Apps der Anbieter EasyPark, Mobilet, Yellowbrick/Flowbird, Paybyphone, Parkster und Parco zum Bezahlen der Parkgebühren zur Verfügung. Aus diesem Angebot können die Nutzer die für sie beste App auswählen.

Auch digitale Parkscheine werden kontrolliert

Allerdings: Auch Fahrzeuge, deren Besitzer die Parkgebühren per App bezahlen, werden vom Ordnungsamt kontrolliert, stellt die Stadt klar. Die digitale Kontrolle erfolge mithilfe des mobilen Parkraumüberwachungssystems der Stadt Esslingen. Darüber könne die Verkehrsüberwachung des Ordnungsamts die Gültigkeit eines digitalen Parkscheins vor Ort überprüfen.