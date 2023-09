1 Die KSK schließt das Parkhaus am Kronenhof für die Öffentlichkeit. Foto: Roberto Bulgrin

Eine Parkmöglichkeit beim Esslinger Bahnhof entfällt künftig für den Shoppingtrip: Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen schließt ihre Tiefgarage für die Öffentlichkeit. Dafür gibt sie Stellplätze anderswo frei. KSK-Kunden können weiterhin parken.















Link kopiert

Ab sofort schließt die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (KSK) ihre Tiefgarage in Esslingen am Kronenhof für die Öffentlichkeit. Sie werde daher auch nicht mehr im Leitsystem der öffentlichen Esslinger Parkhäuser aufgeführt. Wie die KSK mitteilt, bündele sie damit sämtliche Stellplätze für ihre Mitarbeitenden im eigenen Gebäude und gebe angemietete Stellplätze in umliegenden Parkhäusern wieder frei. Um wie viele es gehe, konnte die Pressestelle der KSK auf Anfrage nicht mitteilten.

Öffentliche Stellplätze gingen nicht verloren

Es handele sich aber um ein Nullsummenspiel. Durch die Freigabe der gemieteten Parkplätze in der Garage Pliensauturm und in Parkhäusern am Bahnhof gehe der Öffentlichkeit kein Parkraum im Innenstadtbereich verloren, so Thomas Strohhäcker, Leiter des Gebäudemanagement bei der KSK. Kunden können auch weiterhin am Kronenhof parken. Das werde durch Personal geprüft, bis eine technische Lösung installiert ist.