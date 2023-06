1 In Bernhausen einen Parkplatz zu finden, ist nicht leicht. Foto: Caroline Holowiecki

In Bernhausen liegen bei vielen Menschen wegen der Parksituation die Nerven blank. Nun hat das Ordnungsamt Sofortmaßnahmen vorgestellt, die Linderung bringen sollen.















Die Klagen von Geschäftsleuten, von Anwohnern und aus der Kundschaft reißen nicht ab: Viele Menschen monieren, in Bernhausen gebe es zu wenige Parkplätze. Seitdem das marode P+R-Parkhaus an der Filderbahnstraße gesperrt ist, hat sich aus Sicht zahlreicher Leute dieser Zustand weiter zugespitzt. Jan-Stefan Blessing, der Leiter des Filderstädter Ordnungsamts, hat nun in der Sitzung des Technischen Ausschusses dargelegt, was bereits gegen die Misere unternommen wurde. So ist etwa seit Mai der Gemeindevollzugsdienst im Zentrum von Bernhausen mittlerweile werktäglich auf zwei Streifengängen unterwegs. Außerdem wurde die Tiefgarage des Rathauses an der Aicher Straße an Samstagen zwischen 8 und 14 Uhr für die öffentliche Nutzung freigegeben.

Tatsächlich ist noch einiges geplant. Jan-Stefan Blessing hat in der Sitzung einen Mix aus Sofortmaßnahmen vorgestellt. Die Verkürzung der Höchstparkdauer von zwölf auf nur noch zwei Stunden auf dem Parkplatz Krone an der Volmarstraße soll geprüft werden, ebenso sollen die Sondernutzungen entlang der Volmarstraße kritisch beäugt und auf ein Mindestmaß reduziert werden. Bereits in der Umsetzung befinden sich laut dem Ordnungsamtsleiter Änderungen bei den Parkbewirtschaftungszeiten im Kernbereich von Bernhausen. Sie sollen verlängert werden, und zwar werktags von 18 auf 20 Uhr und samstags von 13 auf 14 Uhr. Grundsätzlich soll darüber hinaus der Geltungsbereich der Parkbewirtschaftungsregelung auf die südliche Tübinger Straße bis zur Talstraße ausgedehnt werden.

Änderungen beim Parken am Friedhof geplant

Grundlegende Änderungen sind auch auf dem Parkplatz am Friedhof vorgesehen. Die Stellplätze rechts der Zufahrt sollen zukünftig ausschließlich für Friedhofsbesucher gelten, links der Zufahrt soll hingegen in den Abendstunden nach 20 Uhr und samstags nach 14 Uhr keine Parkscheibe mehr nötig sein, so dass auch Anwohner dort ihre Fahrzeuge abstellen können. Der Parkraumflyer „Ankommen in Bernhausen“ wird aktuell überarbeitet. Er wurde bereits auf der Homepage der Stadt veröffentlicht und soll nach der Einarbeitung von Änderungen im Handel ausgelegt werden.

Perspektivisch könnte in Bernhausen auch ein Parkleitsystem installiert werden, das anzeigt, wo noch wie viele Stellplätze frei sind. Das Ganze wird laut Jan-Stefan Blessing aktuell geprüft, erste Ergebnisse sollen in der zweiten Hälfte dieses Jahres vorgestellt werden. Geprüft wird auch, wie die Parkregelung künftig an der Talstraße am Fleinsbach sein soll. Im Auge hat das Ordnungsamt demnach eine Zehn-Stunden-Parkregelung von Montag bis Freitag. Zudem kündigt Jan-Stefan Blessing an: Sobald unbebaute Grundstücke im Innenstadtbereich auf dem Markt sind, wird die Verwaltung versuchen, Lösungen für eine provisorische öffentliche Parkierung anzubieten oder die Eigentümer darum bitten, ihr Grundstück der Öffentlichkeit zum Parken anzubieten.