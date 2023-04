1 Paris Hilton ist das Rampenlicht gewohnt. Foto: dpa/Joel C Ryan

Im Januar wurde Paris Hilton zum ersten Mal Mutter. Ihren Sohn Phoenix zeigt die 42-Jährige auch auf Instagram. Likes sind ihr so sicher.















Er ist erst wenige Wochen alt, aber versetzt Instagram in Entzückung: Paris Hilton hat am Montag mehrere Fotos ihres Sohnes Phoenix auf der sozialen Plattform geteilt. „Mein ganzes Herz“ postete die 42-Jährige unter dem Hashtag #MommyMonday zu der Fotoserie in Schwarz-Weiß. In wenigen Stunden wurden die Bilder fast eine Million Mal gelikt.

Der US-amerikanische Realitystar hatte im Januar bekannt gegeben, dass sie und ihr Mann Carter Reum durch Leihmutterschaft Eltern geworden waren. In ihrem Podcast „This is Paris“ verriet Hilton Ende Februar, dass der Kleine Phoenix Barron Hilton Reum heißt.

„Es ist so ein schöner Name, er ist so einzigartig“, schwärmte die Hotelerbin damals. Der Name sei ihr schon vor mehr als einem Jahrzehnt eingefallen, erklärte sie. Ihr Kind sollte wie sie nach einer Stadt benannt sein.

Phoenix ist nicht nur die Hauptstadt des US-Bundesstaates Arizona, sondern auch ein mythischer Vogel, der aus seiner Asche neu aufersteht. Für Paris Hilton bedeutet der Name „Hoffnung, Wiedergeburt und Verwandlung“.

Mit dem zweiten Vornamen ihres Sohnes habe sie ihren Großvater Barron Hilton ehren wollen, zu dem sie immer aufgeblickt habe. Die Hiltons sind die Erben eines Hotelimperiums, das Paris’ Ur-Großvater Conrad Hilton 1919 gründete.