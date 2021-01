1 Funktionärsarbeit in Coronazeiten: Udo Ziegler bei einer Konferenz. Foto: Ira Ziegler

Als Generalsekretär im internationalen Rollstuhl-Fechtverband bereitet Udo Ziegler die Paralympics vor.

Esslingen - „Da war grad der Irak dran“, entschuldigt sich Udo Ziegler, nachdem er nicht gleich am Telefon erreichbar war. An diesem hängt Ziegler in diesen Zeiten noch öfter als ohnehin schon. Und vor dem Computer bei Online-Meetings. So, wie viele Arbeitnehmer mittlerweile. Allerdings organisieren wohl nicht alle paralympische Wettbewerbe und telefonieren dazu mit Menschen in Brasilien, Tokio und eben dem Irak.