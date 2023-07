Laute Rufe schlagen bewaffneten Räuber in die Flucht

1 Ein Streifenwagen der Polizei im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: imago images/Aaron Klewer

In Owen (Kreis Esslingen) wollte am Mittwochabend ein Unbekannter auf einem Parkplatz offenbar zwei Personen ausrauben. Dabei soll er mit einem Messer bewaffnet gewesen sein und Bargeld gefordert haben.















Am Mittwochabend versuchte in Owen im Kreis Esslingen ein Unbekannter, zwei Personen auf einem Parkplatz auszurauben. Wie die Polizei berichtet, soll er dabei mit einem Messer bewaffnet gewesen sein.

Gegen 21.30 Uhr sei der Unbekannte auf einem Parkplatz in der Neue Straße an einen 62-Jährigen und dessen 55-jährige Begleiterin herangetreten. Er soll ein Messer gehalten und Bargeld von den beiden gefordert haben. Der Mann schrie den Täter jedoch an, bis dieser ohne Beute die Flucht ergriff. Verletzt wurde niemand. Die Polizei fahndet nun nach dem Unbekannten, der etwa 16 bis 20 Jahre alt sein und eine sportliche Figur haben soll.