1 Jeden Samstagmittag besucht Otmar Eisenberg den Esslinger Wochenmarkt. Foto: Andy Reiner

Otmar Eisenberg passt in keine Schublade. Er trägt, was ihm gefällt, vor allem kurze Röcke in Silber und Gold. Damit erobert er viele Herzen in Esslingen.

Esslingen - Samstagvormittag auf dem Esslinger Wochenmarkt ist die Welt noch in Ordnung. Da sind die Rentnerpaare – er trägt Strohhut und zieht den Einkaufstrolley, sie überwacht die Einkaufsliste. Da ist die Öko-Mama mit den Kindern und den Tupperboxen im Lastenfahrrad. Da sind die Schönen und Reichen von der Halbhöhe, die sich in der Sektkellerei Kessler zuprosten. Doch gegen zwölf Uhr gerät das geordnete Weltbild kurz ins Wanken. Dann erscheint Otmar Eisenberg im schimmernden Röckchen auf dem E-Bike und bringt so manches Gespräch zum Verstummen. „Dann höre ich förmlich, wie die Schubladen auf- und zugehen“, sagt der 63-Jährige. Otmar Eisenberg passt in keine Schublade.