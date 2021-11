1 Seit der Übernahme durch die Nagel Gruppe geht es mit der Firma Gehring wieder aufwärts – sehr zur Freude von Silvio Krüger (rechts) und Michael Nagel. Foto: Marion Brucker

Vor rund einem Jahr wurde die damals insolvente Ostfilderner Firma Gehring Technologies, die Anlagen für die E-Mobilität entwickelt, von der Nürtinger Nagel Gruppe übernommen. Seitdem geht es wieder aufwärts – bis auf eine Sparte.















Neuhausen - Silvio Krüger steht mit einer Hairpin in der Hand im Technologiezentrum der Firma Gehring Technologies in Ostfildern. Die kupferne „Haarnadel“ ist eines von mehreren Teilen, das in Elektromotoren verbaut wird. „Gehring hat sich auf die Transformation in der Automobilindustrie eingestellt und entwickelt nun Anlagen für die E-Mobilität“, erklärt Krüger, der Managing Director und Chief Operating Officer.