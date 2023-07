1 Die Polizei konnte die beiden Diebe festnehmen. (Symbolfoto) Foto: imago images/Michael Gstettenbauer

In Ostfildern (Kreis Esslingen) konnte die Polizei zwei Männer festnehmen, die in einem Supermarkt gestohlen haben sollen. Der Ladendetektiv des Marktes konnte einen der beiden festnehmen, der andere flüchtete zunächst.















Ein Ladendetektiv hat am Mittwochabend zwei Ladendiebe in Ostfildern (Kreis Esslingen) auf frischer Tat ertappt, einer konnte jedoch zunächst fliehen. Die Polizei nahm den Mann jedoch wenig später ebenfalls fest, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte.

Die 32 und 35 Jahre alten Tatverdächtigen sollen gegen 20.10 Uhr in einem Supermarkt in der Bonhoefferstraße Waren im Wert von mehreren hundert Euro in verschiedene Taschen gesteckt haben. Damit wollten sie den Supermarkt verlassen, ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv hatte die beiden jedoch beobachtet und sprach sie an. Die Diebe versuchten daraufhin zu fliehen. Den jüngeren konnte der Angestellte jedoch so lange festhalten, bis die Polizei eintraf. Weil der 32-Jährige sich wehrte wurde er selbst leicht verletzt, als die Beamten im Handschellen anlegten, auch der Ladendetektiv wurde leicht verletzt.

Beide Tatverdächtige festgenommen

Kurze Zeit später konnten die Polizeibeamten auch den 35-Jährigen festnehmen, im Rahmen der Fahndung waren die Beamten ihm auf die Spur gekommen. Beide wurden nach dem Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen und warten nun auf die Strafanzeigen der Staatsanwaltschaft.