1 Der Fahrer kam in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in Ostfildern (Kreis Esslingen) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Offenbar waren gesundheitliche Probleme Auslöser für den Unfall. Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Ostfildern - Ein 22-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in der Hägäckerstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie die Polizei mitteilt, waren offenbar gesundheitliche Probleme Auslöser für den Unfall. Der junge Mann wurde von einem Notarzt versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht.

Gegen 17.20 Uhr kam der junge Mann mit seinem Pkw in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Straßengraben und kam anschließend in einer Wiese zum Stehen. Der 22-Jährige wurde anschließend von einem Notarzt versorgt und mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Den Schaden an seinem Wagen schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.