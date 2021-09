1 Die Höhe des Schadens könne die Polizei derzeit noch nicht beziffern. (Symbolbild) Foto: imago images

Zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer sind in der Nacht zum Mittwoch beim Besprühen einer Wand auf einem Schulhof in Ostfildern (Kreis Esslingen) erwischt worden. Die Polizei ermittelt.

Ostfildern - Ein Zeuge hat am Dienstag gegen 21 Uhr mehrere Personen beobachtet, die scheinbar eine Wand auf einem Schulhof in der Gerhard-Koch-Straße besprühten und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen vor Ort auf die beiden 16 und 18 Jahre alten mutmaßliche Graffiti-Sprayer und deren Schmierereien, teilt die Polizei mit. Die mutmaßlich benutzten Spraydosen wurden sichergestellt. Die Höhe des Schadens könne die Polizei derzeit noch nicht beziffern. Die Ermittlungen des Polizeipostens Ostfildern wegen des Verdachts der Sachbeschädigung dauern an.