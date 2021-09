1 In Ostfildern gab es einen Unfall, ein 12-Jähriger musste ins Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: imago images/Die Videomanufaktur/MD via www.imago-images.de

In Ostfildern wurde ein 12 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Unfall von einem Auto touchiert und dadurch leicht verletzt.

Ostfildern - Am Mittwochmorgen fuhr ein Zwölfjähriger gegen 7.30 Uhr mit seinem Mountainbike von Ruit kommend den Radstreifen auf der L 1200 in Richtung Nellingen entlang. An der zufahrt zu Sportschule kam es jedoch laut Polizei zum Zusammenprall mit einem Pkw, der ebenfalls zur Schule wollte, dabei jedoch den Jungen auf seinem Fahrrad rammte. Mit offenbar nur leichten Verletzungen wurde der Junge vom Krankenwagen in eine Klinik gebracht, an Fahrrad und Auto soll ein Schaden von etwa 2000 Euro entstanden sein.