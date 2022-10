1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Die Leichen eines 56 Jahre alten Mannes und seiner 59-jähriger Ehefrau sind am Samstag in ihrem Anwesen in Niederbayern gefunden worden. Die Einzelheiten.















Auf einem Bauernhof in Niederbayern sind zwei Tote entdeckt worden. Angehörige fanden die Leichen eines 56 Jahre alten Mannes und von dessen 59-jähriger Ehefrau am Samstag in dem Anwesen in Osterhofen (Landkreis Deggendorf), wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Hintergründe des Geschehens seien noch unklar. Jedoch könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann seine Frau mit einem Messer tötete und sich dann das Leben nahm, hieß es. Die beiden Leichen sollen obduziert werden. Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/