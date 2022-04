1 Unbekannte sind in mehrere Wohnungen in Stuttgart eingedrungen. Foto: imago images/Shotshop/Erwin Wodicka

Über die Osterfeiertage sind Unbekannte in mehrere Häuser und Wohnungen im gesamten Stuttgarter Stadtgebiet eingebrochen. Manchmal blieb es beim Versuch.















Über die Osterfeiertage haben Einbrecher im gesamten Stuttgarter Stadtgebiet zugeschlagen. Das berichtet die Polizei.

Bereits am Donnerstag drang ein Dieb gegen 19.30 Uhr in ein Haus an der Nagelstraße ein. Dort nahm er Schmuck und eine Spielkonsole im Wert von mehreren tausend Euro mit. Als der Täter ins Schlafzimmer ging, traf er dort auf einen Bewohner. Der Mann und sein Komplize vor dem Haus flüchteten anschließend in Richtung Danneckerstraße.

Komplize steht Schmiere

Der Einbrecher hatte laut Zeugenaussage eine Glatze, trug Handschuhe und hatte einen gelben Sack übergestülpt. Sein Komplize hatte einen kleinen Werkzeugkoffer bei sich.

Am Samstag zerstörten Unbekannte zwischen 9.45 Uhr und 11.30 Uhr die Haustür eines Einfamilienhauses. Sie nahmen zwei Smartphones und Bargeld im Wert von über 1000 Euro mit.

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen Donnerstag und Montag an der Hoffeldstraße. Dort stiegen die Unbekannte über ein Fenster im Erdgeschoss in das Einfamilienhaus ein. Die Täter erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.

Tresor hält Einbrechern stand

An der Metzinger Straße gelangten die Täter zwischen Freitag und Montag ebenfalls über ein aufgehebeltes Fenster in die Räume eines Einfamilienhauses. Sie nahmen Uhren im Wert von mehreren Zehntausend Euro mit, einen Tresor konnten sie jedoch nicht öffnen,

Ohne Beute mussten die Kriminellen bei zwei weiteren Einbruchsversuchen abziehen. Am Sonntag versuchte ein Mann gegen 23.40 Uhr, die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses an der Ludwigsburger Straße aufzuhebeln. Doch der Bewohner überraschte den Einbrecher, der daraufhin in Richtung Bönnigheimer Straße flüchtete.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein sowie eine normale Statur haben. Er hatte einen schwarzen Vollbart mit einer weißen Stelle am Kinn, so die Aussage eines Zeugen. Er trug eine schwarze Jacke, eine dunkle Hose, eine schwarze Wollmütze sowie eine weiße FFP2-Maske.

An der Ackermannstraße versuchten Unbekannte, zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 10.40 Uhr, über eine eingeschlagene Terrassentür in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778.