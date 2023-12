Ostalbkreis: 44-Jähriger wird bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

1 Bei Baumfällarbeiten im Ostalbkreis ist ein 44-Jähriger schwer verletzt worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/biky/IMAGO/marco stepniak

Ein 44-jähriger Mann aus dem Ostalbkreis wird bei Baumfällarbeiten schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam.











Bei Baumfällarbeiten in Gschwend (Ostalbkreis) ist ein 44-jähriger Arbeiter schwer verletzt worden. Ein Baum habe sich nach vorläufigen Erkenntnissen beim Fällen mit dem oberen Teil des Stammes zwischen weiteren Bäumen verkeilt, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend sei der Baum am Donnerstag am unteren Stamm vollständig durchtrennt worden. Durch die Spannung des Verkeilens sei er auf die Seite ausgebrochen und habe den Arbeiter getroffen. Nach dem Unfall in einem Waldstück in der Nähe des Herrensees wurde der Mann von einem Notarzt versorgt. Er musste per Helikopter in ein Krankenhaus geflogen werden.