8 In einem Kleid des Designers „Alaïa“ präsentiert sie ihren Babybauch. Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Dave Bedrosian

Die Sängerin Rihanna sorgte mit ihrem Auftritt bei der Oscar-Verleihung für viele Emotionen – und war dabei ein echter Hingucker. In mehreren Outfits, die sie über den Abend hinweg trug, zeigte sie stolz ihren Babybauch.

Auf dem roten Teppich präsentierte sie sich in einem Kleid im Leder-Look aus dem Modehaus „Alaïa“. Mit dem transparenten Stoff, der ihren Bauch in Szene setzte, begeisterte sie die Fotografen. Auch ihre Frisur war außergewöhnlich: Mit ihrer Haar-Palme, die für viele als Sofa-Frisur gilt, machte sie klar, dass sie jede Frisur Oscar-tauglich machen kann.

Ihr Auftritt als Hommage an den verstorbenen Schauspieler

Ihr zweites Outfit des Abends trug sie zu ihrem emotionalen Auftritt auf der Oscar-Bühne. Ihr Kleid war ein Vorhang aus funkelnden Steinen, der elegant um ihren Babybauch fiel. Die Maßanfertigung von „Maison Margiela by John Galliano“ unterstrich ihre musikalische Performance: Sie sang ihren Song „Lift Me Up“, der als Titelsong des Marvelfilms „Black Panther: Wakanda Forever“ in der Kategorie Bester Filmsong nominiert war. Dabei erinnerte sie auch an den Schauspieler Chadwick Boseman, der 2020 an Krebs verstorben ist.

Nach ihrem Auftritt wechselte sie in das dritte Outfit des Abends: Ein grüner Rock mit einer gleichfarbigen Fellstola, die ihren Bauch freiließ und ihn dabei erneut in den Fokus stellte.

Auch wenn die Sängerin bei den Oscars leer ausging, gehörte ihr Auftritt zu den Highlights des Abends. Der Oscars für den besten Filmsong ging letztlich an das Lied „Naatu Naatu“ aus dem indischen Actionfilm Film „RRR“.