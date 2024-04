Ortenaukreis: Nach Einbruchsserie - Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

1 In der Nacht von Freitag auf Samstag sollen zwei Männer einen Diebeszug durch Durbach (Ortenaukreis) gemacht haben (Symbolfoto). Foto: imago/Jochen Tack/Jochen Tack

In der Nacht von Freitag auf Samstag sollen zwei Männer einen Diebeszug durch Durbach (Ortenaukreis) gemacht haben. Dabei sollen sie einen Mann schwer verletzt haben.











Link kopiert

In der Nacht von Freitag auf Samstag sollen zwei Männer einen Diebeszug durch Durbach (Ortenaukreis) gemacht und dabei einen Mann schwer verletzt haben. Die beiden Männer seien festgenommen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Einer der Verdächtigen soll in den frühen Morgenstunden in einen Schuppen eingebrochen sein. Er sei von dem Besitzer erwischt worden und habe ihm ein Fahrrad an den Kopf geworfen. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Einbrecher flüchtete den Angaben zufolge.

Kurze Zeit später riefen Anwohner eines Mehrfamilienhauses die Polizei, weil sich zwei Unbekannte in dem Mehrfamilienhaus aufhielten. Als die Polizei vor Ort war, floh einer der beiden, wie es hieß. Ein zweiter Verdächtiger soll sich den Angaben zufolge in einem Nebenraum versteckt haben, wo ihn die Beamten fanden und festnahmen.

Die Polizei suchte schließlich mit einem Hubschrauber nach dem Flüchtigen und fand diesen am Rand einer Streuobstwiese. Dort nahmen sie auch diesen Mann fest. Bei den beiden Männern fanden die Ermittler laut Mitteilung Diebesgut. Am Samstagvormittag gingen bei der Polizei weitere Meldungen über Einbrüche ein. Die Staatsanwaltschaft beantragte gegen die zwei 23 und 27 Jahre alten Männer Haftbefehle.