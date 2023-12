Oratorien-Verein Esslingen: Die Musik wird zur Rede

1 Das Orchester des Oratorien-Vereins Esslingen in der Stadtkirche. Foto: /Rainer Kellmayer

Der Oratorien-Verein Esslingen bringt Händels „Der Messias“ in der Stadtkirche zur Aufführung. Jede Chornummer wird zum Höhepunkt.











Neben Beethovens „Ode an die Freude“ aus der neunten Sinfonie ist das „Hallelujah“ aus Georg Friedrich Händels Oratorium „Der Messias“ wohl das populärste Musikstück der abendländischen Kultur. Die Faszination dieses Opus ist ungebrochen: Es gab spontanen Zwischenapplaus, als der Edelstein chorischer Musik bei der Aufführung des „Messias“ durch den Oratorien-Verein Esslingen (ORA) am Abend des dritten Advents in der Esslinger Stadtkirche verklungen war.