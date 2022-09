In den Ferien ist Mara gefährdeter denn je

1 Manche Jugendlichen fallen insbesondere während der Urlaubswochen in eine Depression – bis hin zu Suizidgedanken. Foto: /Andreas Reiner

Sommersonne und schulfrei – nicht jeder Jugendliche kann sich darüber freuen. Wer ohnehin mit Problemen zu kämpfen hat, schlittert dann oft in eine ernste Krise. Die Evangelische Jugend Stuttgart bietet Hilfe per Mail.















Link kopiert

In den sozialen Medien herrscht zurzeit eine Flut an Bildern, die chillende Jugendliche an muschelgespickten Stränden zeigen, lachende Familien vor touristischen Attraktionen, glückliche Menschen vor kuhbestückten Bergkulissen.