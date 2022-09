9 Im Olympiapark von München fanden seit 1972 zahlreiche Veranstaltungen aller Art statt – zuletzt auch die BMX-Europameisterschaften. Foto: IMAGO/MIS

So ziemlich jeder kennt das Olympiastadion München mit dem kühnen Zeltdach – und bald jeder Italienurlauber stand schon einmal im Stau auf dem Mittleren Ring in der bayerischen Metropole, doch es gibt mehr, das die Sommerspiele überdauert hat.















Zwar erlosch am 11. September 1972 das Olympische Feuer in München, manche Errungenschaften dieser Sommerspiele haben allerdings bis heute überlebt – und dabei handelt es sich beileibe nicht nur um das noch immer schmucke Olympiastadion und den Olympiapark. Auch manche Strukturen im Sport hatten ihren Ursprung in den Spielen vor 50 Jahren, und auch die Infrastruktur Münchens ist ein Zeitzeuge. Ein kleiner Überblick in unserer Bildergalerie.