Das Jahr 2024 wird sportlich – zumindest, auf die bevorstehenden Großereignisse bezogen. Denn es findet nicht nur die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt, auch die Olympischen Sommerspiele stehen an. Die werden vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris ausgetragen.

Weil die Veranstalter mit einem riesigen Andrang rechnen, gibt es für das Event in der französischen Hauptstadt ein mehrstufiges Ticketverfahren – bei dem man eine ordentliche Portion Glück braucht, um letztlich Karten ergattern zu können.

Das Wichtigste vorweg: Zum ersten Mal in der Geschichte von Olympia sollen die Karten für das Event ausschließlich online zu kaufen sein. Erwerben kann man diese in verschiedenen Runden. In der ersten können große Olympia-Ticket-Pakete, genannt „Pack sur-mesure“, erworben werden. Ein Ticketpaket ist dann für drei Wettkämpfe gültig, die sich Interessierte selbst zusammenstellen können.

Heißt: Man kann seine gewünschte Sportart frei wählen, sofern Plätze vorhanden sind. Karten wird es für alle olympischen Veranstaltungen geben, abgesehen von den Surf-Wettbewerben und der Eröffnungszeremonie.

Tickets gibt es nur per Losverfahren

Allerdings kann man sich diese Ticketpakete nur zusammenstellen, wenn man vorher auch dafür ausgelost wurde. Denn: Alle Karten werden über ein Losverfahren vergeben, für das man sich ab Ende des Jahres 2022 anmelden kann.

Für die Teilnahme am Losverfahren wiederum braucht es eine Online-Registrierung auf der offiziellen Ticketseite für Olympia 2024. Dort kann man sich seit dem 1. Dezember für die Dauer von zwei Monaten anmelden, sprich bis zum zum 31. Januar. Der Zeitpunkt der Registrierung hat keinen Einfluss darauf, ob man Tickets bekommt oder nicht. Letztlich ist schlichtweg das Losglück entscheidend.

Weitere Runden im Ticketverfahren

Ab dem 15. Februar 2023 bekommen Sportfans dann per E-Mail Bescheid, ob sie ausgelost wurden und sich ein Ticketpaket zusammenstellen können. Der Generaldirektor von Paris 2024, Etienne Thobois, sagte dazu: „Wer ausgelost ist, bekommt dann einen Zeitrahmen von 48 Stunden zugewiesen. Sie können auf unserer Internetseite so viele Tickets bestellen, wie sie mögen – maximal aber sind es 30 Eintrittskarten.“

Zwischen März und Mai 2023 können Interessierte dann in einer weiteren Phase beantragen, in die Auslosung für Einzelkarten aufgenommen zu werden. Verkauft werden diese dann im Mai. Auch hier braucht es wieder eine Online-Registrierung, um in den Lostopf zu kommen.

Ticketpreise für die Olympischen Sommerspiele

Die Tickets für die Spiele in der französischen Hauptstadt sollen laut den Organisatoren erschwinglich sein: Eine Million davon gehen für 24 Euro in den Verkauf, fast die Hälfte der Eintrittskarten werden für 50 Euro und weniger abgegeben. Insgesamt wird es zehn Millionen Tickets für unterschiedliche Wettkämpfe, Events und Feiern der Spiele geben. Bei den begehrtesten Wettkämpfen wie etwa dem 100-Meter-Finale der Leichtathletik sollen Karten 950 Euro kosten.

Laut des Olympia-Organisationskomitees gibt es auch die Möglichkeit, seine Chancen auf Tickets zu erhöhen. Und zwar, indem man sich im „Club Paris 2024“ registriert. Dort kann man durch sportliche Aktivitäten wie Joggen – ein Kilometer bringt zehn Punkte –oder Schwimmen Punkte sammeln.

Meldet man die Aktionen dann in der zugehörigen App, kommt man bevorzugt an Karten. Heißt: Club-Mitglieder dürfen an den ersten vier Verkaufstage Tickets kaufen, an denen die Auswahl noch am größten ist. Voraussetzung ist aber trotzdem, dass man im Losverfahren ausgewählt wurde.

Mit dem TGV von Stuttgart nach Paris

Wer jetzt überlegt, zu den Olympischen Sommerspielen zu fahren, kann das relativ einfach tun – zumindest von Stuttgart aus. Seit 15 Jahren flitzen nämlich die französischen Schnellzüge TGV zwischen der Landeshauptstadt und Paris hin und her. Mit der Direktverbindung dauert die 500 Kilometer-Strecke nur etwas über drei Stunden. Kostenpunkt: Gut 100 Euro. Wer zeitnah bucht, kann aber natürlich weniger zahlen.