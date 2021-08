36 Die Dressur-Equipe sicherte sich die Goldmedaille. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wie schneiden die deutschen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen in Tokio ab? Das sind die bisherigen Medaillengewinner auf einen Blick.

Tokio - Gold, Silber, Bronze – darum geht es vielen Sportlerinnen und Sportlern bei den Olympischen Spielen. Etwas mitnehmen wollen die deutschen Athleten auch bei den diesjährigen Wettbewerben in Tokio.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Unser Olympia-Newsblog

In Rio de Janeiro 2016 sammelte das deutsche Team insgesamt 42 Medaillen (17 Gold, 10 Silber, 15 Bronze). Wo werden sie in diesem Sommer am Ende im Medaillenspiegel stehen?

In unserer Bildergalerie haben wir die bisherigen Medaillengewinner zusammengefasst. Die Bildergalerie wird ständig aktualisiert.