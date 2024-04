TAB Different aus Ostfildern: Vom kleinen Start-up zur festen Größe im Off-Road-Business

1 Treffen auf dem Hof des Chefs: Das Team von TAB Different wächst mit seinen Aufgaben – und das nicht nur in Ostfildern. Foto: privat

Wer im Juni 2016 als zuvor freiberuflich tätiger Einzelkämpfer ein Start-up gründet und acht Jahre später 18 Leute fest beschäftigt, muss auf dem Weg dahin einiges richtig gemacht haben. Auf Sven Sperling und seine Veranstaltungsagentur TAB Different, die ihren Sitz in Ostfildern hat, genauer gesagt bis heute in einer gewöhnlichen Wohnung in Sperlings Elternhaus, trifft das zu. Hinter dem „TAB“ stecken die englischen Begriffe „Think, Act, Be“ und womöglich ist das Anders-Denken, Anders-Handeln und Anders-Sein das Geheimnis des Erfolgs, der sich in erster Linie durch die enge Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz und dessen Off-Road-Sparte eingestellt hat.