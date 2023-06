17 Gartenfreunde sind immer dankbar für gute Tipps und Anregungen. Eine Gruppe war eigens aus dem österreichischen Linz angereist, um sich im Garten von Michael Eppinger in Rüdern umzuschauen. Foto: privat

Ein Brünnlein plätschert, Vögel zwitschern, eine Eidechse flitzt von einem Versteck zum nächsten, alles grünt und blüht: So fühlt sich pures Gartenglück an. Gelegenheit, dieses Glück zu teilen, bot am Sonntag die Aktion „Offene Gärten“ in Esslingen und anderswo.















Link kopiert

Für den Schweizer Landschaftsarchitekten Dieter Kienast ist der Garten „der letzte Luxus unserer Tage, denn er fordert das, was in unserer Gesellschaft am kostbarsten geworden ist: Zeit, Zuwendung und Raum“. Gartenliebhaber hegen und pflegen ihre blühenden Oasen mit viel Liebe – und sie teilen das eigene Gartenglück gerne mit anderen. Gelegenheit dazu bot am Sonntag die Aktion „Offene Gärten“, die der Esslinger Michael Eppinger 2011 gestartet hat. Mit zehn Gärten in Esslingen und Wendlingen hat alles angefangen – heute öffnen sich Gartentörchen auch in Nürtingen, Ohmden, Holzmaden, Dettingen und anderswo in der Region. „Immer wieder kommen neue Gärten hinzu“, freut sich Eppinger, der die Aktion mit einem achtköpfigen Team organisiert.