Paradiese für Bienen, Käfer und Co.

Die Aktion Offene Gärten lockt nach zweijähriger Corona-Pause bei herrlichem Wetter viele Besucher in private grüne Oasen. Insektenfreundliches Gärtnern liegt im Trend.















Sie säen, pflanzen, gießen, harken und jäten nicht nur für ihren eigenen Garten – ihnen allen liegen eine lebens- und schützenswerte Umwelt, der sorgsame und respektvolle Umgang mit der Natur sowie die Erhaltung der Artenvielfalt am Herzen: 27 Gartenbesitzer öffneten in Esslingen, im mittleren Neckarraum und im Großraum Stuttgart bei der elften Auflage der Aktion Offene Gärten ihre grünen Paradiese für Besucherinnen und Besucher. Und die Naturliebhaber kamen bei hochsommerlichem Wetter in Massen. Sie wandelten zwischen duftenden Lavendelbüschen, rosa Purpurglöckchen und ersten roten Kirschen, fachsimpelten über Un- und Beikräuter, über Nütz- und Schädlinge, ließen sich inspirieren, und erfuhren jede Menge über insektenfreundliches Gärtnern.